Fransa'dan "İdlib'de düşmanlıkların durdurulması" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'dan 'İdlib'de düşmanlıkların durdurulması' çağrısı - Son Dakika

Fransa'dan "İdlib'de düşmanlıkların durdurulması" çağrısı

6 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, "İdlib'de düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz.

Fransa'dan

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, " İdlib'de düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Esed rejimin müttefiklerinin bu konuda özel sorumluluğu bulunuyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Mühll, bir gazetecinin "Fransa'nın Esed rejiminin Türk askerlerine topçu ateşi ile saldırı düzenlenmesine tepkiniz nedir? Siz de ABD gibi Türklerin haklı olduğunu ve tansiyonun yükselme riskine karşı Ankara'nın desteklenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

İdlib'deki durumdan ve Esed rejiminin, 17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatı bağlamında oluşturulan mevzilere saldırılarda bulunmasının ardından tansiyonun yükselme riski konusunda derin endişe duyduklarını kaydeden Mühll, "İdlib'de düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Esed rejimin müttefiklerinin bu konuda özel sorumluluğu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Mühll, Esed rejiminin ve destekçilerinin saldırılarının uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Bu saldırıların insani krizi derinleştirdiğini ifade eden Mühll, saldırıların aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye krizinin çözümüne ilişkin yürütülen siyasi süreci tehlikeye attığını belirtti.

İdlib'de Türk askerine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuşmuştu.

ABD yönetimi İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara meşru karşılığını desteklediklerini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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