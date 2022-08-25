Fransa'dan İngiltere'ye 1 günde bin 295 sığınmacı geldi - Son Dakika
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Fransa'dan İngiltere'ye 1 günde bin 295 sığınmacı geldi

25.08.2022 10:15

Fransa'dan İngiltere'nin Dover Limanı'na son 24 saatte bin 295 sığınmacı geldi.

Fransa'dan İngiltere'nin Dover Limanı'na son 24 saatte bin 295 sığınmacı geldi. Göçmenlerin botlarla İngiltere'ye geçtiği kaydedilirken bu sayının bu sayının 2018'den beri en yüksek günlük rakam olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Fransa ile sınırı olan Dover Limanı'na her gün onlarca göçmen küçük tekne veya botlarla zor şartlar altında geçmeye çalışıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 27 teknede bin 295 sığınmacının ülkeye geldiği ve bu sayının 2018'den beri en yüksek günlük rakam olduğu belirtildi. Havanın iyi olmasıyla birlikte Fransa'dan İngiltere'ye geçen göçmen sayısında artış olurken, akşam saatlerinde İngiltere'ye bağlı arama kurtarma ekipleri toplamda 50 göçmeni, BF Savunma adlı gemiye alarak İngiltere sınırına getirdi. Ocak ayından itibaren yaklaşık 8 binden fazla göçmen, botlar ve teknelerle sağlıksız koşullarda Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye geldi.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, sorumsuzluğun doruğu olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini belirtti. İngiltere-Fransa arasında yaşanan sığınmacı krizine ise Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Fransa'nın deniz hukukunu çiğneyen hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceğini söyledi.

İngiltere hükümeti gelenleri durdurmak için mücadele etmiş, geçtiğimiz nisan ayında Manş Denizi'ni geçen sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etme planlarını açıklamıştı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

England, Göçmen, Fransa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'dan İngiltere'ye 1 günde bin 295 sığınmacı geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'dan İngiltere'ye 1 günde bin 295 sığınmacı geldi - Son Dakika
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