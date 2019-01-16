Son Dakika Haberleri: Fransa'dan İran'a Kınama

Fransa'dan İran'a Kınama

52 dakika önce

Fransa, İran'ın "Peyam" adlı uyduyu uzaya fırlatmasını kınadı.

Fransa'dan İran'a Kınama, System.String[]
Fransa, İran'ın "Peyam" adlı uyduyu uzaya fırlatmasını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'ın dün uzaya fırlattığı uyduyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olan uyduyu uzaya fırlatmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İran'ın balistik programının Fransa ve uluslararası toplum için endişe kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, "İran'ı uzay fırlatıcıları dahil olmak üzere nükleer silah taşıyabilecek yeni balistik füze fırlatmaması konusunda çağrı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa İran'ı BMGK'nin kararlarına riayet etmesi gerektiği konusunda uyardı.

İran dün Peyam adlı yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleşme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Dusti" (Dostluk) adı verilen yerli üretim uydunun da yakın zamanda fırlatılacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada, "Küçük başarısızlıklar yaşansa da önemli kazanımlar elde ettik. Küçük sorunlar gelecek aylarda ortadan kaldırılacak ve biz (fırlatma için) yeniden hazırlanacağız." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fransa, İran, Güncel
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