Fransa'dan İran'a uyarı: Nükleer anlaşmaya uymamak ciddi bir hata olur
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmasıyla "ciddi bir hata" yaptığını açıkladı. ABD ise, "İran 2015'teki nükleer anlaşmanın dışına çıkarsa tüm seçenekler masada olacak" açıklamasını yaptı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:53
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran
'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmasıyla "ciddi bir hata" yaptığını açıkladı.
Fransa Ulusal Meclisi'nin sorularını yanıtlayan Le Drian, İran'ın Viyana
Anlaşması'nda aldığı yükümlülükleri yerine getirmeyerek ABD'nin uyguladığı baskıya kötü bir cevap vermiş olur dedi.
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