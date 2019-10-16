Fransa'dan İran'da gözaltına alınan Fransız akademisyene ilişkin açıklama

Fransa, akademisyen Roland Marchal'ın İran'da gözaltına alındığını doğrulayarak akademisyenin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, Paris Science Po Üniversitesinde görevli Marchal'ın İran'da gözaltına alındığı teyit ederek akademisyenin serbest kalması için hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Mühll, İran'a Marchal'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Bakanlığın Marchal'ın ailesiyle yakın irtibatta olduğunu ifade eden Mühll, İranlı yetkililerin bu kabul edilemez duruma derhal son vermesini istedi.

Mühll, Fransa'nın Tahran Başkonsolosu'nun Marchal'ı birkaç kez ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Paris Science Po Üniversitesinden Prof. Dr. Richard Banegas, AP'ye verdiği demeçte, aynı üniversiteden arkadaşı akademisyen Roland Marchal'ın hazirandan bu yana İran'da gözaltında tutulduğunu bildirmişti.

Banegas, Sahra Altı Afrika üzerine çalışmalar yapan Marchal'ın, aynı ay gözaltına alınan İran-Fransa vatandaşı Feriba Adilhah'ı ziyaret etmek için bu ülkeye gittiğini ancak hangi gerekçeyle gözaltına alındığını bilmediklerini belirtmişti.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli bir diğer akademisyen Feriba Adilhah da haziranda gözaltına alınmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Adilhah'ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransız diplomatlarla iletişim kurmasına izin verilmesini talep etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama beklediğini belirtmişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Adilhah'ın gözaltına alındığını doğrulamış ancak detay vermemişti.