Son Dakika Haberleri: Fransa'dan İran'da gözaltına alınan Fransız akademisyene ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Fransa'dan İran'da gözaltına alınan Fransız akademisyene ilişkin açıklama

Fransa'dan İran'da gözaltına alınan Fransız akademisyene ilişkin açıklama

1 saat önce

Fransa, akademisyen Roland Marchal'ın İran'da gözaltına alındığını doğrulayarak akademisyenin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Fransa'dan İran'da gözaltına alınan Fransız akademisyene ilişkin açıklama, System.String[]

Fransa, akademisyen Roland Marchal'ın İran'da gözaltına alındığını doğrulayarak akademisyenin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, Paris Science Po Üniversitesinde görevli Marchal'ın İran'da gözaltına alındığı teyit ederek akademisyenin serbest kalması için hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Mühll, İran'a Marchal'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Bakanlığın Marchal'ın ailesiyle yakın irtibatta olduğunu ifade eden Mühll, İranlı yetkililerin bu kabul edilemez duruma derhal son vermesini istedi.

Mühll, Fransa'nın Tahran Başkonsolosu'nun Marchal'ı birkaç kez ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Paris Science Po Üniversitesinden Prof. Dr. Richard Banegas, AP'ye verdiği demeçte, aynı üniversiteden arkadaşı akademisyen Roland Marchal'ın hazirandan bu yana İran'da gözaltında tutulduğunu bildirmişti.

Banegas, Sahra Altı Afrika üzerine çalışmalar yapan Marchal'ın, aynı ay gözaltına alınan İran-Fransa vatandaşı Feriba Adilhah'ı ziyaret etmek için bu ülkeye gittiğini ancak hangi gerekçeyle gözaltına alındığını bilmediklerini belirtmişti.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli bir diğer akademisyen Feriba Adilhah da haziranda gözaltına alınmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Adilhah'ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransız diplomatlarla iletişim kurmasına izin verilmesini talep etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama beklediğini belirtmişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Adilhah'ın gözaltına alındığını doğrulamış ancak detay vermemişti.

Fransa, Paris, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit
Deschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gitti Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum Itır Esen, "Acun Ilıcalı ile aşk yaşadınız mı?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 19:01:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'dan İran'da gözaltına alınan Fransız akademisyene ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]