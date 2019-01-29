Son Dakika Haberleri: Fransa'dan İsrail Basınının İddialarına Yalanlama

Fransa'dan İsrail Basınının İddialarına Yalanlama

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail basınında çıkan "Fransız yetkililer, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a saldırmamasını istedi" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Fransa'dan İsrail Basınının İddialarına Yalanlama, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail basınında çıkan "Fransız yetkililer, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a saldırmamasını istedi" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Lübnan'ın Beyrut Büyükelçiliği'nden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll'un imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a askeri saldırıda bulunmamasının talep edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında Lübnan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti yeni hükümetin kurulmaması halinde iptal edeceği ve Fransa'nın Lübnan ordusuna sağladığı yardımların durdurulduğunu İsrail'e ilettiği iddialarının da asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa, Lübnan'ın durumuyla özellikle ilgileniyor ve yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasını temenni ediyor. Bölgesel zorluklar gölgesinde Lübnan'ın egemenlik, güven ve istikrarını garantiye almak için bu kaçınılmazdır."

Lübnan-İsrail sınırındaki sükuneti korumaya ilişkin Birleşmiş Milletler'in kararlarına bağlı kalma çağrısının yapıldığı açıklamada, Fransa'nın Lübnan ordusu ve emniyet güçlerine yönelik yardımların sürdüreceğine dikkat çekildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Fransız yetkililerin, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a saldırmaması talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Hükümet, Lübnan, Fransa, İsrail, Dünya
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