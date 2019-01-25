Fransa'dan Juan Guaido'ya Destek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Venezuela Ulusal Meclisi ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya tam destek verdiklerini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Venezuela Ulusal Meclisi ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya tam destek verdiklerini bildirdi.



Le Drian, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.



"Demokratik şekilde seçilen Venezuela Ulusal Meclisi ve onun Başkanı'na (Juan Guaido) tam destek vermek istiyoruz." ifadelerini kullanan Le Drian, Venezuela'da yakın zamanda "demokratik şartlarda" seçim yapılmasını istedi.



Le Drian, "Nicolas Maduro'yu barışçıl göstericilere karşı baskı ve şiddet uygulamaktan kaçınmaya şiddetle çağırıyoruz." dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün sosyal medya hesabından, "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor. Özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalının cesaretini selamlıyorum." mesajını paylaşmıştı.



Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasp edilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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