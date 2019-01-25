Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Juan Guaido'ya destek

Fransa'dan Juan Guaido'ya destek

2 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Demokratik şekilde seçilen Venezuela Ulusal Meclisi ve onun Başkanı'na (Juan Guaido) tam destek vermek istiyoruz.

Fransa'dan Juan Guaido'ya destek, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Demokratik şekilde seçilen Venezuela Ulusal Meclisi ve onun Başkanı'na (Juan Guaido) tam destek vermek istiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:28 

Venezuela, Dışişleri Bakanı, Jean Yves Le Drian, Fransa, Ekonomi
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