Fransa'dan Juan Guaido'ya destek
2 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Demokratik şekilde seçilen Venezuela Ulusal Meclisi ve onun Başkanı'na (Juan Guaido) tam destek vermek istiyoruz.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Demokratik şekilde seçilen Venezuela Ulusal Meclisi ve onun Başkanı'na (Juan Guaido) tam destek vermek istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:28
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