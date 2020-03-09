Fransa'dan kokain, alkol ve klor uyarısı: Bu maddeler koronavirüsü öldürmüyor, kullanmayın

Fransa Sağlık ve Dayanışma Bakanlığı yayımladığı bir mesajla kokain, alkol ve klor gibi maddelerin koronavirüse (Covid-19) karşı koruma sağlamadığını duyurdu.



Avrupa'da Covid-19 virüsü vakalarının İtalya'dan sonra en çok görüldüğü ülke olan Fransa'da bakanlık, söz konusu salgınla alakalı resmi internet sitesinde 9 maddeden oluşan bir "önlem listesi" yayımladı.