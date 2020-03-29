Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Son Dakika Dünya

Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak

1 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüse ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'da koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"NİSAN'IN İLK 15 GÜNÜ DAHA ZOR OLACAK"

Dünyanın neredeyse yarısının eve kapandığını ve bunun bir ilk olduğunu söyleyen Philippe, "Fransa, son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak" dedi.

"ÖNLEMLER ZAMANINDA ALINDI"

Ülkede virüsün hızlı şekilde yayıldığını, vaka sayısının her 3-4 günde bir ikiye katlandığını ifade eden Philippe ayrıca koronavirüse karşı önlemlerin zamanında alındığını savundu. Ülkede salgınla daha etkili şekilde mücadele etmek için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışında tıp fakültelerinden mezun olan doktorlara da başvuracaklarını kaydeden Philippe, ülkenin deniz aşırı topraklarında da salgına ilişkin tedbirlerin artırıldığını söyledi. Philippe, salgından olumsuz etkilenen şirketlerin de iflas etmesini önlemek istediklerini belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ YATAK SAYISI ARTTIRILIYOR

Sağlık Bakanı Olivier Veran da yoğun bakımlardaki yatak sayısını 5 binden 10 bine çıkardıklarını, hedefin 14 bine ulaşmak olduğunu belirtti. Ülkede sağlık personelinin maske yetersizliği nedeniyle üretimi artırdıklarını ifade eden Veran, bir milyardan fazla maske sipariş ettiklerini belirtti. Veran, günde yaptıkları virüs testlerinin sayısını gelecek haftaya kadar 30 bine, haziran ayına kadar da 100 bine çıkaracaklarını söyledi.

VAKA SAYISI 40 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'da koronavirüs Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı. Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu.

2 BİN 314 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın nedeniyle son 24 saatte 319 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi. Ülkede cumartesi günü bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Edouard Philippe, Koronavirüs, Fransa, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:11 

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