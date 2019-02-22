Fransa'dan Libya'ya Düzensiz Göçle Mücadele İçin 6 Gemi

Fransa'nın Libya'ya düzensiz göçmenlerle mücadele etmesi için 6 gemi teslim edeceği bildirildi.

Fransa'nın Libya'ya düzensiz göçmenlerle mücadele etmesi için 6 gemi teslim edeceği bildirildi.



Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, Fransa gemi üreticisi Sillinger'den satın alacağı 12'şer metrelik 6 gemiyi bahar aylarında Libya'ya teslim edecek.



Haberde, Fransa'nın bununla düzensiz göçmenlere karşı verdiği mücadelede Libya'yı desteklemeyi amaçladığı belirtildi.



Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada ise Fransa'nın düzensiz göçmenleri kabul etmemesi için Libya'ya lojistik destek vermesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.



Libya, mevcut çatışma veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

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