Fransa'dan Liverpool-Real Madrid maçı öncesinde yaşananlar hakkında "zafiyet" itirafı - Son Dakika
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Fransa'dan Liverpool-Real Madrid maçı öncesinde yaşananlar hakkında "zafiyet" itirafı

01.06.2022 17:19
Fransa'dan Liverpool-Real Madrid maçı öncesinde yaşananlar hakkında "zafiyet" itirafı

Fransız Hükümet Sözcüsü Olivia Gregoire, 28 Mayıs gecesi Paris'te Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylara ilişkin Fransa'nın zafiyet gösterdiğini kabul etti.

Fransız Hükümet Sözcüsü Olivia Gregoire, 28 Mayıs gecesi Paris'te Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylara ilişkin Fransa'nın zafiyet gösterdiğini kabul etti.

Gregoire, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Liverpool-Real Madrid maçı öncesinde yaşananlar hakkındaki sorusu üzerine, "Daha iyisini yapabilir miydik? Daha iyi idare edebilir miydik? Evet." diyen Gregoire, yaşanan olayların bir drama yol açmadığını söyledi.

Gelecekteki diğer spor müsabakalarını öngörerek iyileştirici adımlar atılması gerektiğine işaret eden Gregoire, Fransa'nın uluslararası müsabakaları karşılayabilecek bir ülke olduğunu vurguladı.

Gregoire, ülkesinin daha önce olduğu gibi şimdi de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Macron olayların şeffaf ve hızlı aydınlatılmasını istiyor

Gregoire, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olayların şeffaf ve hızlı şekilde aydınlatılmasını istediğini aktardı.

2 bin 700 taraftarın bileti olmasına rağmen maçı izleyemediğine dikkati çeken Gregoire, Macron'un ve hükümetin bu durumdan üzüntü duyduğunu belirtti.

Gregoire, yaşanan ciddi tıkanıklığın birçok olayın peş peşe gelmesiyle oluştuğunu ve bu durumun aydınlatılması gerektiğini söyleyerek, beklenilen sayının 35 bin üzerinde kişinin stada geldiğini, bunların biletsiz veya geçersiz bileti olduğunu iddia etti.

Halihazırda olayların aydınlatılması için Bobigny Savcılığının yanı sıra UEFA'nın da soruşturma açtığını hatırlatan Gregoire, buna ek olarak biri Olimpiyat Oyunları ve Paris Emniyet Müdürlüğünün Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin geri dönüşlerini ele alan, diğeri de ulaşımla ilgili olmak üzere 2 raporun yayımlanacağını dile getirdi.

Gregoire, Macron'un, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e güveninin tam olduğunu aktararak, Darmanin ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın bugün Senatörlerin karşısında maç öncesi yaşananlara ilişkin soruları cevaplayacağını bildirdi.

Muhalefetten aşırı sağcı Marine Le Pen de başarısız olduğu gerekçesiyle Darmanin'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, Fransa, Güncel, Son Dakika

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