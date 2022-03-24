Fransa'dan Macron-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Fransa'dan Macron-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

24.03.2022 18:07
Fransa'dan Macron-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmeye ilişkin Fransa'dan açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmeye ilişkin Fransa'dan açıklama yapıldı.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen Macron ve Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken iki müttefik arasındaki yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İki liderin, Ukrayna'da ve özellikle Mariupol kentinde kötüleşen insani durumu ele aldığı ve acil şekilde ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yolları kullanmaya devam edeceklerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Ateşkes uygulanmaya başladığında Fransa ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine destek verme konusunda hazır bulunacak." denildi.

Açıklamada, Macron ve Erdoğan'ın Güney Kafkasya'daki durumu da görüştüğü aktarıldı.

"İkili, Ukrayna'daki savaşın bölgeye olası istikrarsızlaştırıcı etkilerini önlemek istiyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron'un Fransa'nın Minsk Grubu kapsamında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krize kalıcı siyasi çözüm bulunması konusunda kararlı olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda verilen çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'dan Macron-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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