Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Maduro'ya 'Pazar Gecesi' Uyarısı

Fransa'dan Maduro'ya 'Pazar Gecesi' Uyarısı

50 dakika önce

Fransa'dan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seçim duyurusu yapmaması halinde, muhalefet lideri Juan Guiado'yu "Devlet Başkanı" olarak tanınacağı uyarısı yapıldı.

Fransa'dan Maduro'ya 'Pazar Gecesi' Uyarısı, System.String[]
Fransa'dan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seçim duyurusu yapmaması halinde, muhalefet lideri Juan Guiado'yu "Devlet Başkanı" olarak tanınacağı uyarısı yapıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Milli Meclisi feshetmesi üzerine, Meclis Başkanı Juan Guiado, Maduro'yu tanımadığını duyurarak kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan etmişti. Bunun üzerine birçok ülke Maduro'ya Pazar gününe kadar seçim planı yapmasını aksi takdirde Guiado'nun "Devlet Başkanı" olarak tanınacağı uyarısında bulunmuştu. Fransa yapılan çağrıyı yenileyerek, Maduro'ya seslendi. Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau yaptığı açıklamada "Eğer Maduro pazar gecesine kadar devlet başkanlığı seçimlerine gidileceğini duyurmazsa, Guaido'nun örgütlenmesini meşru görecek ve meşru seçimlere kadar 'Devlet Başkanı' olarak tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Maduro'yu "gayrimeşru" ilan eden etmiş, 26 Kasım'da Maduro'ya tekrar başkanlık seçimleri düzenlemesi için 8 gün verdiğini aksi halde Guiado'yu "Devlet Başkanı" olarak tanıyacağını açıklamıştı. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:32 Kaynak: İHA

Venezuela, Fransa, Politika
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