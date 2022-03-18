Fransa'dan, Mali'nin France 24 ve RFI radyosunun yayınlarını askıya almasına tepki - Son Dakika
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Fransa'dan, Mali'nin France 24 ve RFI radyosunun yayınlarını askıya almasına tepki

18.03.2022 13:43
Fransa'dan, Mali'nin France 24 ve RFI radyosunun yayınlarını askıya almasına tepki

Fransa, Mali'deki cunta yönetiminin, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını askıya almasına tepki gösterdi.

Fransa, Mali'deki cunta yönetiminin, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını askıya almasına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, cunta yönetiminin kararını sert şekilde kınadı.

Mali'deki cunta yönetiminin Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını askı alma kararının, Mail halkının değerlerine aykırı olduğunu ifade eden Macron, bu kararın aynı zamanda Mali'nin hızla kötüye doğru gittiğinin bir işareti olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Mali'deki cunta yönetiminin bu kararından üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Bu önlemlerin basın özgürlüğüne ciddi saldırı oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Fransa'nın basın ve ifade özgürlüğüne kararlı şekilde angaje olduğu dile getirildi.

France 24 ve RFI'nin bağlı olduğu France Medias Monde grubundan yapılan açıklamada, bu karardan derin üzüntü duyulduğu ve medyanın profesyonelliğini sorgulayan "temelsiz suçlamalara" tepki gösterildiği ifade edildi.

Açıklamada, cunta yönetimin bu kararının yürürlüğe girmemesi için tüm itiraz yollarının inceleneceği aktarıldı.

Mali'deki cunta yönetimi, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını "Mali ordusunun sivilleri öldürdüğüne" yönelik haberleri nedeniyle dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle dün askıya almıştı.

Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

Ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 71'inin hükümet güçlerince infaz edildiğini belirtmişti.

Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.

Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocakta yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

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Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'dan, Mali'nin France 24 ve RFI radyosunun yayınlarını askıya almasına tepki - Son Dakika


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