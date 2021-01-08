Fransa'dan Moderna'nın korona virüs aşısına onay - Son Dakika

Fransa Yüksek Sağlık Kurumu, ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği korona virüs aşısın kullanımına onay verdi.

Korona virüse karşı aşı kampanyasının hızlandırılmak istendiği Fransa'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in aşısının ardından Moderna'nın aşısına da onay verildi. Avrupa'da diğer ülkelere kıyasla aşı kampanyasında gecikmeler yaşayan Fransa, kampanyayı hızlandırmak için ikinci bir aşıyı daha onaylamış oldu. Böylece Moderna'nın aşısı, 24 Aralıkta onaylanan Pfizer/BioNTech aşısından sonra Fransa'da onay alan ikinci aşı oldu.

ABD, Kanada ve İsrail'de de onaylanan Moderna aşısı 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanıyor. Başarı oranı yüzde 94 olan aşısının 30 bin 400 kişi üzerinde denendiği belirtilirken, Moderna aşısı ile birlikte Fransa'da aşı kampanyasının hızlanması bekleniyor.

-İHA-