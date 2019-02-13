Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Sarı Yeleklilerin Gösterilerine İlişkin Eylem Planı

Fransa'dan Sarı Yeleklilerin Gösterilerine İlişkin Eylem Planı

6 saat önce

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Fransa'dan Sarı Yeleklilerin Gösterilerine İlişkin Eylem Planı, System.String[]
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Le Maire, bakanlıkta Belediye Başkanları Derneği Başkanı François Baroin ve bazı büyükşehirlerin belediye başkanları ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede sarı yeleklilerin eylemleri nedeniyle maddi zarara uğrayan esnafların durumunu ele aldıklarını kaydeden Le Maire, gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadığını söyledi.

Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını ve 2-3 hafta içerisinde Başbakan Edouard Philippe'e sunacağını kaydetti.

Bu eylem planını en kısa zamanda hayata geçirmek istediğini ifade eden Le Maire, eylemler nedeniyle esnafların zararının yüzde 20-40, gösterilerin olduğu gün mağazasını kapatmak zorunda olanların kaybının ise yüzde 60 olduğunu belirtti.

Toulouse Belediye Başkanı Jean-Luc Moudenc, yaptığı konuşmada, birçok şehirde gösterilerde çevrede oluşan zararların maliyetinin 30 milyon avrodan fazla olduğunu kaydederek, hükümetten bu masrafları karşılamalarını istedi.

Protesto gösterileri ülke ekonomisine devasa zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu.

Gösteriler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar avro zarar etmişti. Eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle ülkede 6 bin araç, ofis ve evde 100-200 milyon avroluk hasar oluşmuştu.?

Gösteriler yüzünden aralıkta Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme olmuştu.

Protestolar

Akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 6 binden fazla kişi gözaltına alındı, bin 796 kişiye hapis cezası verildi.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış, polis, eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:23 Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten HDP'lİ Vekillere: Hadi Yürüyüş Yapın da Görelim Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor

Erdoğan, Protokoldeki Kişiye Kızdı: Verdik, Senin Haberin Yok Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:44:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Sarı Yeleklilerin Gösterilerine İlişkin Eylem Planı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]