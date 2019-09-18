Fransa'dan sonra Almanya da sanal paraya karşı savaş açtı

Almanya kapsamlı bir blok zinciri stratejisi uygulama kararı alarak özel şirketlerin devletlere ait para birimlerine paralel olarak oluşturdukları ve gelecekte oluşturacakları kripto paralara karşı savaş açtı.



Bu adımın arkasında özelikle Facebook tarafından açıklanan 'libra' kripto para birimi girişimi bulunuyor.