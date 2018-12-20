Fransa'dan Suriye açıklaması
12 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Biz ve koalisyonun ortakları, ABD Başkanı tarafından açıklanan Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilme kararının nasıl uygulanacağı ve bununla ilgili takviminin belirlenmesi için Washington ile iletişim halindeyiz.
Fransa
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Biz ve koalisyonun ortakları, ABD
Başkanı tarafından açıklanan Amerikan birliklerinin Suriye
'den çekilme kararının nasıl uygulanacağı ve bununla ilgili takviminin belirlenmesi için Washington
ile iletişim halindeyiz." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:08
ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
Ünlü Futbolcu Anthony Martial'den Genç Modele Cinsel İçerikli Mesajlar!
Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz
DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması