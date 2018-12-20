Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Suriye açıklaması

Fransa'dan Suriye açıklaması

12 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Biz ve koalisyonun ortakları, ABD Başkanı tarafından açıklanan Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilme kararının nasıl uygulanacağı ve bununla ilgili takviminin belirlenmesi için Washington ile iletişim halindeyiz.

Fransa'dan Suriye açıklaması, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Biz ve koalisyonun ortakları, ABD Başkanı tarafından açıklanan Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilme kararının nasıl uygulanacağı ve bununla ilgili takviminin belirlenmesi için Washington ile iletişim halindeyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:08 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fransa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek Ünlü Futbolcu Anthony Martial'den Genç Modele Cinsel İçerikli Mesajlar!

Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:48:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Suriye açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]