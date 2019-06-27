Fransa'dan Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte dörtlü konferans önerisi
29 dakika önce
Fransa, Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte Paris’te dörtlü bir konferansa ev sahipliği yapmak istiyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, üç ülkenin liderleri ile birlikte geçen yıl İstanbul’da katıldığı dörtlü zirvenin tekrarlanması için girişim başlattığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23
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