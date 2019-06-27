Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte dörtlü konferans önerisi
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Fransa'dan Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte dörtlü konferans önerisi

29 dakika önce

Fransa, Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte Paris’te dörtlü bir konferansa ev sahipliği yapmak istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, üç ülkenin liderleri ile birlikte geçen yıl İstanbul’da katıldığı dörtlü zirvenin tekrarlanması için girişim başlattığı öğrenildi.

Fransa'dan Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte dörtlü konferans önerisi, System.String[]
Fransa, Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte Paris'te dörtlü bir konferansa ev sahipliği yapmak istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla geçen yıl İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirvenin tekrarlanması için girişim başlattığı öğrenildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
Suriye, Fransa, Almanya, Rusya Federasyonu, Dünya
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