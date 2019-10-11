Son Dakika Haberleri: Fransa'dan sürpriz Emre Belözoğlu iddiası!
Son Dakika Spor Fransa'dan sürpriz Emre Belözoğlu iddiası!

Fransa'dan sürpriz Emre Belözoğlu iddiası!

2 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 elemeleri kapsamında Arnavutluk ile karşılaşacakken maç öncesi Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

Fransa'dan sürpriz Emre Belözoğlu iddiası!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 elemeleri kapsamında Arnavutluk ile karşılaşacakken maç öncesi Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.


Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Milli Takım'ın 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, sırtındaki ağrılar nedeniyle Arnavutluk maçında riske edilmeyecek ve Fransa maçına saklanacak.


Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında tüm oyuncuların oynayabileceğini ve takımda ciddi bir sakatlık olmadığını belirtmişti. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun Arnavutluk maçının kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.


Milli Takımımızın jejyonerlerini izliyoruz...


Emre Belözoğlu, Arnavutluk, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:36 
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