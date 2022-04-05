Fransa'dan Tunus'taki siyasi güçlere diyalog çağrısı - Son Dakika
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Fransa'dan Tunus'taki siyasi güçlere diyalog çağrısı

05.04.2022 17:55
Fransa'dan Tunus'taki siyasi güçlere diyalog çağrısı

Fransa, Tunus Temsilciler Meclisinin feshedilmesinden endişe duyulduğunu bildirerek, siyasi güçlere diyalog çağrısı yaptı.

Fransa, Tunus Temsilciler Meclisinin feshedilmesinden endişe duyulduğunu bildirerek, siyasi güçlere diyalog çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Tunus Meclisi'nin feshedilmesinden endişe duyduğunu, hukuk devletine ve yargının bağımsızlığına bağlılığını bir kez daha ifade ettiğini kaydetti.

Legendre, Fransa'nın ekonomik ve toplumsal sorunlara yanıt vermesi için mümkün olan en kısa zamanda Tunus'taki kurumların normal işleyişine dönmesini umut ettiğini vurguladı.

Ülkesinin Tunus'taki siyasi güçleri diyaloğa ve her türlü şiddetten kaçınmaya çağırdığını belirten Legendre, Tunus'un karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında Fransa'nın Tunusluların yanında olduğunu aktardı.

Meclis'in fesih süreci ve milletvekillerine açılan soruşturma süreci

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Çevrim içi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından 31 Mart Perşembe günü Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı. Gannuşi ayrıca parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini belirtmişti.

1 Nisan Cuma günü Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesinde ifade vermelerinin ardından 5 Nisan'da cumhuriyet savcılığına ifade vermek üzere serbest bırakılmışlardı.

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Dışişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı, Fransa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'dan Tunus'taki siyasi güçlere diyalog çağrısı - Son Dakika


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