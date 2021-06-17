Fransa'dan "Türkiye" için seyahat kararı - Son Dakika

Fransa, 8 Mayıs'ta aldığı karar ile koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden daha gelen yolcuların 10 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getirmişti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner , sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızı ülke listesinde yer alan Türkiye'yi turuncu ülke listesine geçirdiğini açıkladı. Onaner, "Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

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