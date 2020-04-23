Fransa'dan Türkiye'ye tahliye uçuşu - Son Dakika

Fransa'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 250 Türk vatandaşı için Paris'ten tahliye uçuşu gerçekleştirildi.



Türkiye'den yurt dışına turist veya öğrenci olarak giden ve korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçuşları ile Türkiye'ye dönüş yapmaya devam ediyor. Tahliye uçuşları kapsamında 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının 27 Nisan'a kadar Türkiye'ye dönmesi sağlanacak. Çeşitli nedenlerle geldikleri Fransa'da mahsur kaldıklarını Paris, Lyon ve Strazburg konsolosluklarına bildiren 696 Türk vatandaşının Türk Hava Yolları'nın uçuşlarıyla tahliye edilmeleri kararlaştırıldı. Tahliye kapsamında bugün Paris'te bulunan Roissy Havalimanı'ndan 250 Türk vatandaşı, İstanbul'a uçtu. İstanbul Havalimanı'na inecek olan yolcular, otobüslerle 14 gün karantinada tutulmak üzere Kocaeli'deki yurtlara götürülecek. - PARİS