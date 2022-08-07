Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

07.08.2022 10:57
Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

Fransa'dan Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi aile, Çatalca'da kaza yaptı.

Fransa'dan Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi aile, Çatalca'da kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra taklalar attı. Yaşanan kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca- Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye tatil için geldiği öğrenilen 5 kişilik gurbetçi aile, kaza yaptı. İddiaya göre Baba Emin A. direksiyon başında uyuklayınca DM 781 CX plakalı otomobilin kontrolden çıktı. Araç önce elektrik panosuna çarptı, ardından da taklalar atarak yol kenarındaki yeşil alana çıktı.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken otomobil içinde bulunan diğer 4 aile üyesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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