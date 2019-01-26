Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Venezuela'da Seçim İlanı Şartı

Fransa'dan Venezuela'da Seçim İlanı Şartı

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilanı yapılmaması durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını bildirdi.

Fransa'dan Venezuela'da Seçim İlanı Şartı, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilanı yapılmaması durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını bildirdi.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendi geleceklerine özgürce karar vermeleri gerektiğini belirterek, "8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz." dedi.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:37 Kaynak: AA

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