Fransa'dan Venezuela'da Seçim İlanı Şartı
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilanı yapılmaması durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, Venezuela
'da 8 gün içinde seçim ilanı yapılmaması durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını bildirdi.
Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendi geleceklerine özgürce karar vermeleri gerektiğini belirterek, "8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz." dedi.
Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD
olmak üzere Kanada
, Kolombiya
, Peru, Ekvador, Paraguay
, Brezilya
, Şili
, Panama, Arjantin
, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika
, Türkiye
, Rusya
, Küba
, Çin
ve Bolivya
ise Nicolas Maduro
hükümetine desteklerini yinelemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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