Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Venezuela'ya Son "Seçim" Çağrısı

Fransa'dan Venezuela'ya Son "Seçim" Çağrısı

1 saat önce

Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bugün seçim ilanı yapmaması durumunda, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını bildirdi.

Fransa'dan Venezuela'ya Son
Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bugün seçim ilanı yapmaması durumunda, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını bildirdi.

Loiseau, RTL, Le Figaro ve LCI ortak yayınında, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maduro'nun bugün seçim ilanı yapmaması durumunda, yeniden seçim yapılana kadar Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını belirten Loiseau, Guaido'nun da Maduro yerine seçim düzenlemesinin meşru olacağını ifade etti.

Loiseau, Maduro'nun bu yıl içinde parlamento seçimlerini düzenleyecek olmasının da "Guaido'dan kurtulmak istediği" anlamına geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendi geleceklerine özgürce karar vermeleri gerektiğini belirterek, "8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:19 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Fransa, Venezuela, Güncel
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