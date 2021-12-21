Fransa, DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika sorumlusunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı - Son Dakika

Fransa, terör örgütü DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) sorumlularından Soumana Boura'nın bölgedeki Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğünü duyurdu.
Fransız ordusu açıklamasında, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın sorumlularından Boura'nın, Nijer otoriteleriyle koordinasyon içinde olan Fransız Barkhane güçlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonun dün, Nijer'in Tillaberi şehrinin kuzeyinde hava harekatıyla gerçekleştiği aktarıldı.
Soumana Boura, 9 Ağustos 2020'de Nijer'de öldürülen 6 Fransız ve 2 Nijer vatandaşının ölümünden sorumlu tutuluyor.
Kaynak: AA
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