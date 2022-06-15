Fransa, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladı

Mali dışına konuşlandırılmak üzere Barkhane güçlerinin geçtiği yolları hedef aldığı ileri sürülen Albakaye'nin, Mali ve Burkina Faso halklarına karşı çok sayıda zulüm ve misilleme eylemlerinde bulunduğu kaydedildi.

Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftalardır süren bir operasyon kapsamında Fransız kuvvetleri 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece Büyük Sahra DEAŞ'ın (EIGS) üst düzey yöneticilerinden Albakaye'yi Mali-Nijer sınırı yakınlarında yakaladı.

Kaynak: AA

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