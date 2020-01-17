Fransa, DEAŞ tehdidinin arttığı gerekçesiyle Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa, DEAŞ tehdidinin arttığı gerekçesiyle Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek - Son Dakika Dünya

Fransa, DEAŞ tehdidinin arttığı gerekçesiyle Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek

15 dakika önce

Orta Doğu'da DEAŞ'lı teröristlerin tamamına yakanı gözaltına alınırken Fransa, bölgede teröristlerin güçlendiğini iddia etti. Bunun üzerine harekete geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçak gemisi Charles De Gaulle'u bölgeye yolladı. Gemi nisan ayına kadar görev yapacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl dolayısıyla ülkenin Orleans kentinde askerlere yönelik düzenlenen toplantıda, uçak gemisi Charles De Gaulle'un nisan ayına kadar Chammal Operasyonu'na destek amacıyla Orta Doğu bölgesinde görev yapacağını belirtti.

ORTAK OPERASYON

Geminin aynı zamanda Avrupalı ülkeleriyle yapılacak ortak operasyonlarda kullanılacağını ifade eden Macron, terör örgütü DEAŞ tehdidinin arttığını savundu.

UÇAK GEMİSİ

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130 kişinin öldüğü ve DAEŞ'in üstlendiği terör saldırılarının ardından, 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles De Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Gemi, geçen yıl Güney Çin Denizi'nde de gönderilmişti.

Fransa, Chammal Operasyonu'nu 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, operasyon daha sonra Suriye'deki DEAŞ tehdidini de içine alacak şekilde genişletilmişti.

Fransa, DEAŞ tehdidinin arttığı gerekçesiyle Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek
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De Gaulle, Orta Doğu, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:53 Kaynak: AA
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