Fransa Devlet Harcamalarını Kıstı Ama Bütçe Açığını Durduramadı

FRANSA'da, 2018 yılının ocak ayı sonunda 10,8 milyar Euro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 17,3 milyar Euro'ya yükseldi.

FRANSA'da, 2018 yılının ocak ayı sonunda 10,8 milyar Euro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 17,3 milyar Euro'ya yükseldi.



Fransa Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin bütçe açığının bu yılın ocak sonunda 17,3 milyar Euro olduğu ifade edildi. Açıklamada, devlet harcamalarının yüzde 5,9 azalarak 31,6 milyar Euro'yü düşmesine rağmen bütçe açığının arttığına vurgu yapıldı.

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