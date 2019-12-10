Son Dakika Haberleri: Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı
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Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı grubu lider bitiren Fransa'da Didier Deschamps ile nikah tazelendi.

Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı grubu lider bitiren Fransa'da Didier Deschamps ile nikah tazelendi.


Yapılan resmi açıklamada Deschamps'ın 2022'ye kadar olan sözleşmesinin 2022 yılına dek uzatıldığı belirtildi.


Böylece Deschamps, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fransa'nın katılım hakkı elde etmesi halinde takımının başında yer alacak.


Didier Deschamps, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:03 
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