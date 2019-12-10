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Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı grubu lider bitiren Fransa'da Didier Deschamps ile nikah tazelendi.
Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı grubu lider bitiren Fransa'da Didier Deschamps ile nikah tazelendi.
Yapılan resmi açıklamada Deschamps'ın 2022'ye kadar olan sözleşmesinin 2022 yılına dek uzatıldığı belirtildi.
Böylece Deschamps, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fransa'nın katılım hakkı elde etmesi halinde takımının başında yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:03
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