Fransa, diplomatik koruma altında faaliyet yürüten 6 Rus ajanını sınır dışı etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, diplomatik koruma altında faaliyet yürüten 6 Rus ajanını sınır dışı etti

11.04.2022 23:34
Fransa, diplomatik koruma altında faaliyet yürüten 6 Rus ajanını sınır dışı etti

Fransa, diplomatik koruma altında casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 6 Rus ajanını sınır dışı etti.

Fransa, diplomatik koruma altında casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 6 Rus ajanını sınır dışı etti.

Fransa, 6 Rus ajanını sınır dışı etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da diplomatik koruma altında casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 6 Rus ajanını sınır dışı edildiği ifade edilerek, "İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSİ), çok uzun bir soruşturmanın ardından 10 Nisan Pazar günü Rus istihbarat servislerinin topraklarımızda gizli bir operasyon düzenlediğini ortaya çıkardı" denildi.

Söz konusu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, Fransa'nın ulusal çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Fransa Büyükelçisinin yokluğunda "büyükelçilikte bulunan iki numaralı kişinin bu karardan haberdar edilmek üzere bu akşam bakanlığa çağrıldığı" aktarıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çıkarlarımıza karşı çalışan Rus gizli ajan ağını engelleyen DGSI ajanlarını tebrik ediyoruz. Gölgelerde, DGSI temel çıkarlarımızı gözetliyor" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa, diplomatik koruma altında faaliyet yürüten 6 Rus ajanını sınır dışı etti - Son Dakika


Son Dakika
23:34 İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili çocuğa karşı cinsel saldırıdan suçlu bulundu
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:10 Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 23:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, diplomatik koruma altında faaliyet yürüten 6 Rus ajanını sınır dışı etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement