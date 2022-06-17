Görüşmede İspanya 'nın başkenti Madrid 'de 28-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesinin yanı sıra Finlandiya ve İsveç 'in NATO'ya üyeliği de ele alındı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanların görüşmede Ukrayna 'yı destekleme ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğine saygı duyulmasını sağlama arzularını yineledikleri belirtildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.