Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

17.06.2022 19:26
Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanların görüşmede Ukrayna'yı destekleme ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğine saygı duyulmasını sağlama arzularını yineledikleri belirtildi.

Görüşmede İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesinin yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği de ele alındı.

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Kaynak: AA

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