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Fransa Dışişleri Bakanı Bağdat'ta

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Bağdat'ta, System.String[]

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.


Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı taşıyan uçağın Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Başkent Bağdat'ta başta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve diğer Iraklı yetkililerle görüşecek olan Fransa Dışişleri Bakanı'nın daha sonra Iraklı Kürt yetkilileriyle bir araya gelmek için Erbil'i ziyaret etmesi bekleniyor.


Fransız bakanın gündeminde Irak'ta yargılanan terör örgütü DEAŞ'a üyesi Fransız vatandaşlarının yargı süreci ve Barış Pınarı Harekatı'nı gibi konular yer alacak. - ERBİL

Bağdat, Fransa, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
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