Fransa Dışişleri Bakanı, Bağdat ve Erbil'in Ardından Necef'te

Bağdat ve Erbil temaslarını tamamlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drain, Necef'e geldi.

Bağdat ve Erbil temaslarını tamamlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drain, Necef'e geldi.



Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drain, Necef kentinde Şii dini lider Ayetullah Ali es Sistani ile bir araya gelecek. Fransa Dışişleri Bakanı daha sonra kentte bulunan ve Şiiler için kutsal sayılan Hz. İmam Ali Türbesini ziyaret edecek. Açıklamaya göre Le Drain, Necef Havalimanı'ndan bir uçakla Fransa'ya geri dönecek.



Önceki gün Bağdat'a ulaşan Le Drain Iraklı yetkililerle yaptığı temasların ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Kürt yetkililerle bir araya geldi.



Fransız bakan, ülkesinin Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için 430 milyon euro kredi verdiğini söylemişti. - NECEF

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