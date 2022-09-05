Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

05.09.2022 21:32
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasında Türkiye'nin rolüne ilişkin, "Sayın Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasında Türkiye'nin rolüne ilişkin, "Sayın Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler." dedi.

Colonna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Göreve başladığı tarihten bu yana Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna krizi ve farklı konularda yoğun görüşme ve diyaloğu sürdürdüklerini kaydeden Colonna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzdaki yaptıkları görüşmenin devamı olarak tüm ortak konulardaki diyaloğu derinleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Colonna, "Zaman zaman farklı analizlerimiz olabilir. Bu zaman zaman olabilir. Ama her zaman böyle değil. Zaman zaman aynı analizleri de yapıyoruz. Dolayısıyla mutabık olduğumuz konuların sayısını artıralım ve zaman zaman görüş farklılıklarımız olsa da bunları görüşelim." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını kaydeden Colonna, "Çok kararlı bir şekilde Rusya'ya karşı tutumumuzu sürdürmenin gerekliliğini vurguladık." ifadesini kullandı.

Colonna, Rusya'nın bağımsız ve egemen bir ülkeye saldırdığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Umut ediyorum ki Rusya kendi ülkesini bir çıkmaza soktuğunun farkına varmıştır. Kendi ülkesinin çok ötesinde dünyadaki birçok ülkede zorluklar yaratmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarının yükseldiğine ve çeşitli zorlukların ortaya çıktığına dikkati çeken Colonna, "Tüm dünyada bu savaşın bitmesi için, Rusya'nın kuvvetlerini geri çekmesi için ve bir diyaloğa girmesi için hepimiz birlikte çalışalım. Bu diyalog bir barışla sonuçlansın isteriz." dedi.

Colonna, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin, "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler." dedi.

Tahıl anlaşmasının işlediğini ve bu sayede 2 milyon ton tahıl ihraç edildiğini aktaran Colonna, ihracat çalışmalarının yeni hasattan öncede yoğunlaştırılacağına işaret etti.

Colonna, "Bizler her iki ülke olarak çok hızlı dayanışma içerisinde ve çok taraflı bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Gıda güvenliği konusunda sayın Fransa Cumhurbaşkanı FARM (Gıda ve Tarım İyileştirme) isimli insiyatifi önermişti. Hem Avrupa Birliği hem G7 tarafından benimsendi bu." dedi.

Söz konusu inisiyatifin ticaret, dayanışma ve yerel ve sürdürülebilir bir tarım üretimi etrafında şekillendiğini ve gıda güvenliğini artırmayı amaçladığını kaydeden Colonna, Türkiye'nin de bu konuları çok hassasiyetle izlediğini dile getirdi.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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