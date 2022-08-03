Fransa, "üçlü muhtıra"nın NATO'yu bağlamadığını savundu - Son Dakika
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Fransa, "üçlü muhtıra"nın NATO'yu bağlamadığını savundu

03.08.2022 19:12
Fransa, "üçlü muhtıra"nın NATO'yu bağlamadığını savundu

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı "üçlü muhtıranın", ittifakın diğer üyeleri için bağlayıcılığı bulunmadığını savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı "üçlü muhtıranın", ittifakın diğer üyeleri için bağlayıcılığı bulunmadığını savundu.

Colonna, Senatonun ardından Ulusal Meclis'te İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısının kabulünden önce meclisteki görüşmeler sırasında konuşma yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu sürecine atıfta bulunarak, "üçlü muhtıra" için "Şunu belirtmek istiyorum ki, memorandum Ankara'nın çekincelerini kaldırmaya faydalı olmakla birlikte hiçbir şekilde NATO'yu veya üyelerini bağlayacak bir taahhüt teşkil etmez." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı terör listesinde yer aldığını, PKK üyelerinin Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde saldırılar düzenlediğini hatırlatan Colonna, "diğer Kürt grupları, PKK'dan ayrı tuttuklarını, bunun kendileri için kilit bir ayrım olduğunu" söyledi.

Colonna, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Fransa'nın "bölgeyi (Irak/Suriye) DEAŞ'tan kurtarmak için savaşan 'Kürt savaşçıları' unutmayacağını" da kaydetti.

Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etmişti.

Böylelikle, Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamıştı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü muhtıra" imzalanmıştı.

Türkiye "üçlü muhtıra" ile ilk defa YPG/PKK'nın, bir NATO belgesinde yer aldığını açıklamıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "üçlü muhtıra" ile ilk kez terör örgütü YPG/PKK'nın bir NATO belgesinde yer aldığını söylemişti.

Çavuşoğlu, "üçlü muhtıra" için "Sonuçta ilk defa YPG/PYD, bir NATO belgesinde yer aldı. Bu, Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında üçlü bir mutabakat olsa da (NATO'nun) zirve bildirisinde de memnuniyetle karşılanarak 18. maddede yer aldığı için bir referans belgesi haline geldi. İlk defa FETÖ ve YPG/PYD, NATO'nun literatürüne girmiş oldu." ifadesini kullanmıştı.

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Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Fransa, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, 'üçlü muhtıra'nın NATO'yu bağlamadığını savundu - Son Dakika

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