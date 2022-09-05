Fransa Dışişleri Bakanı: "Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgede aktif rol oynuyor"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna- Rusya Savaşı'na ilişkin, Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla bölgede aktif ve olumlu rol oynadığını söyledi.

Colonna, bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Fransız RTL radyosuna açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Amandine Begot'nun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin hala endişe uyandırdığı ve Türkiye'nin arabuluculuk önerisinin nasıl karşılandığına ilişkin sorusuna Colonna, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) çabaları doğrultusunda bölgede olumlu mesajlar vermesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye ile temasta olduklarını, öğleden sonra Ankara'ya, oradan da İstanbul'a hareket edeceğini belirten Colonna, "Bütün bunlar hakkında konuşacağız, başka şeyler hakkında konuşacağız. Ancak Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgede aktif rol oynuyor ve bunu yapabiliyor. Bunu olumlu görüyoruz." diye konuştu.

Colonna, Türkiye'nin tahılların Ukrayna dışına ihracatına çözüm için gösterdiği çabalara işaret ederek, bu anlamda Türkiye'nin cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'un Türkiye'ye ilişkin, "Rusya ile konuşmaya devam eden tek güç olmasını kim ister" sözleri hatırlatılan Fransız Bakan, Macron'un sözlerinin Rusya'nın kendi içine kapanmasına izin verilmemesi anlamına geldiğini iddia etti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar

Colonna, "Rusya'nın komşu bir devletin egemenliğini ihlal etmeyi ve savaşmayı seçerek çıkmaza girdiğini yeterince anlamadığı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ve Avrupa'nın, Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığını söyleyen Colonna, Türkiye gibi bazı müttefik ülkelerin yaptırım uygulamayı tercih etmemesinin uluslararası toplumun bir kısmı tarafından kabul edilen yaptırımların gücünü kırdığını savundu.

Colonna, Rusya'ya karşı yaptırımların Rusya'dan çok Avrupa ülkelerini vurduğu söylemlerine ilişkin ise Rus gazına bağımlılığın gittikçe azalmasıyla yaptırımların daha çok işe yarayacağını ileri sürdü.

Rusya'nın "uluslararası hukukun en temel ilkelerini ihlal etmesine rağmen" taraflarla görüşmeye devam ettiklerini kaydeden Colonna, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar işe yarıyor. Gittikçe daha fazla etkiye sahip olacak. Rusya'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası düşüyor, bu da savaş çabalarını finanse etme yeteneğini azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Colonna, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yapılan baskında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Macron'un özel hayatına yönelik belgelere ulaştığı haberlerine ilişkin "Bu dosyalara erişimimiz yok." ifadesini kullandı.