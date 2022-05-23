Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Alman ve ABD'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Alman ve ABD'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

23.05.2022 01:19
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Alman ve ABD'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Görevine yeni atanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le ikili telefon görüşmeleri yaptı.

Görevine yeni atanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le ikili telefon görüşmeleri yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Colonna-Baerbock görüşmesinin Fransa-Almanya ilişkisinin Avrupa'nın hizmetindeki önemini ve merkezi konumunun bir göstergesi olduğu belirtildi.

İkilinin daha yakın ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmek istediği kaydedildi.

Baerbock'un daveti üzerine Colonna'nın önümüzdeki günlerde Berlin'e gideceği, bu ziyaret esnasında 30-31 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve haziran sonunda düzenlenecek Batı Balkanlar Konferansı hakkında görüşecekleri aktarıldı.

Colonna-Blinken görüşmesi

Colonna ve Blinken görüşmede, 2021 Roma Bildirisini uygulanmasını sürdürerek, Fransa-ABD yakın ortaklığını güçlendirerek devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşıyla ilgili yakın ve güvene dayalı koordinasyonlarını devam ettirmeye kararlı olduklarını vurgulayan ikili, özelikle savunma ekipmanları bakımından Ukrayna'yı desteklemek için devam etmekte olan adımlara değindi.

Colonna ve Blinken, savaşın bir sonucu olarak gösterilen gıda krizi hakkındaki uluslararası koordinasyonu güçlendirmeği arzuladıklarından bahsetti.

Görüşmede, Batı Balkanlardaki durum ve NATO'ya üyelik için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç de ele alındı.

İkili, İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasına yeniden dönmenin önemini de değerlendirdi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

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