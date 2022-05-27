Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ve Irak Petrol Bakanı İsmail, Paris'te bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul-Jabbar İsmail, Fransa ve Irak arasında enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Colonna ve İsmail, başkent Paris'te yaptığı görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşının, küresel enerji piyasa ve arzı üzerindeki sonuçlarını ele aldı.

İki bakan, Fransa ve Irak arasında enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Colonna, Fransa'nın, bölge istikrarı için aktif bir rol oynayabilen, istikrarlı, egemen ve müreffeh bir Irak istediğini belirtti.

Bakan Colonna, Fransa'nın Musul'a yakın zamanda bir başkonsolosluk açacağını söyledi.