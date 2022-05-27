Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ve Irak Petrol Bakanı İsmail, Paris'te bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ve Irak Petrol Bakanı İsmail, Paris'te bir araya geldi

27.05.2022 21:26
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ve Irak Petrol Bakanı İsmail, Paris'te bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul-Jabbar İsmail, Fransa ve Irak arasında enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul-Jabbar İsmail, Fransa ve Irak arasında enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Colonna ve İsmail, başkent Paris'te yaptığı görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşının, küresel enerji piyasa ve arzı üzerindeki sonuçlarını ele aldı.

İki bakan, Fransa ve Irak arasında enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Colonna, Fransa'nın, bölge istikrarı için aktif bir rol oynayabilen, istikrarlı, egemen ve müreffeh bir Irak istediğini belirtti.

Bakan Colonna, Fransa'nın Musul'a yakın zamanda bir başkonsolosluk açacağını söyledi.

YORUMLAR
500
İsrail, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sonucunu ABD ile paylaşacak İsrail, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sonucunu ABD ile paylaşacak
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Petrol, Fransa, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ve Irak Petrol Bakanı İsmail, Paris'te bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Tunceli'de kırmızı bültenle aranan tarihi eser bulundu!
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:31:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ve Irak Petrol Bakanı İsmail, Paris'te bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement