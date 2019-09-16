Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:07 Kaynak: AA
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü. Görüşmenin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudanlı mevkidaşı Esma Muhammed Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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