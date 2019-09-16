Son Dakika Haberleri: Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
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Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

31 dakika önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü. Görüşmenin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudanlı mevkidaşı Esma Muhammed Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:07 Kaynak: AA
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