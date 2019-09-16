Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü
48 dakika önce
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:51 Kaynak: AA
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüştü.
Eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adını Louvre Müzesi piramidine yazdılar Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz Diyarbakır'daki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı