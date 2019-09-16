Fransa Dışişleri Bakanı Drian Sudan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ile Dışişleri Bakanlığı binasında binasında bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:53 Kaynak: AA
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