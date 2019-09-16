Son Dakika Haberleri: Fransa Dışişleri Bakanı Drian Sudan'da
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Fransa Dışişleri Bakanı Drian Sudan'da

46 dakika önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ile Dışişleri Bakanlığı binasında binasında bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ile Dışişleri Bakanlığı binasında binasında bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Drian Sudan'da

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:53 Kaynak: AA
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