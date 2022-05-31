Fransa Dışişleri Bakanı: Fransa, Ukrayna'ya Daha Fazla Caesar Obüsü Verecek

KİEV, 31 Mayıs (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ukrayna'yı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Pazartesi günü yaptığı açıklamada Fransa'nın Ukrayna'ya daha fazla Caesar obüsü teslim edeceğini söyledi. Colonna, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kısa süre içinde Caesar marka kundağı motorlu topçu sistemlerinin yeni teslimatları yapılacak ve bu bağlamda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Colonna, ihtiyaç duyulması halinde Fransa'nın, Ukrayna'nın Rusya'yla açık diyaloğunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Fransız bakan ayrıca Paris'in Ukrayna'ya hızlı prosedürle Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü verilmesini desteklediğini de ifade etti. Basında yer alan haberlere göre Fransa, şu ana kadar Ukrayna'ya altı adet Caesar marka obüs verdi. Bir çalışma ziyareti için günün erken saatlerinde Ukrayna'ya gelen Colonna, 24 Şubat'ta Rusya'yla Ukrayna arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana Kiev'e resmi ziyarette bulunan en üst düzeyli Fransız yetkili oldu.