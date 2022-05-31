Fransa Dışişleri Bakanı: Fransa, Ukrayna'ya Daha Fazla Caesar Obüsü Verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Dışişleri Bakanı: Fransa, Ukrayna'ya Daha Fazla Caesar Obüsü Verecek

31.05.2022 12:31
Fransa Dışişleri Bakanı: Fransa, Ukrayna'ya Daha Fazla Caesar Obüsü Verecek

KİEV, 31 Mayıs (Xinhua) -- Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ukrayna'yı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Pazartesi günü yaptığı açıklamada Fransa'nın Ukrayna'ya daha fazla Caesar obüsü teslim edeceğini söyledi.

KİEV, 31 Mayıs (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ukrayna'yı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Pazartesi günü yaptığı açıklamada Fransa'nın Ukrayna'ya daha fazla Caesar obüsü teslim edeceğini söyledi. Colonna, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kısa süre içinde Caesar marka kundağı motorlu topçu sistemlerinin yeni teslimatları yapılacak ve bu bağlamda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Colonna, ihtiyaç duyulması halinde Fransa'nın, Ukrayna'nın Rusya'yla açık diyaloğunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Fransız bakan ayrıca Paris'in Ukrayna'ya hızlı prosedürle Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü verilmesini desteklediğini de ifade etti. Basında yer alan haberlere göre Fransa, şu ana kadar Ukrayna'ya altı adet Caesar marka obüs verdi. Bir çalışma ziyareti için günün erken saatlerinde Ukrayna'ya gelen Colonna, 24 Şubat'ta Rusya'yla Ukrayna arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana Kiev'e resmi ziyarette bulunan en üst düzeyli Fransız yetkili oldu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa...
Kaynak: Xinhua

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Fransa, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı: Fransa, Ukrayna'ya Daha Fazla Caesar Obüsü Verecek - Son Dakika


Son Dakika
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:50:00. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı: Fransa, Ukrayna'ya Daha Fazla Caesar Obüsü Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement