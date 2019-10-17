Son Dakika Haberleri: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Bağdat'tan sonra Erbil'de
Son Dakika Politika Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Bağdat'tan sonra Erbil'de

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Bağdat'tan sonra Erbil'de

22 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarını tamamlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Bağdat'tan sonra Erbil'de, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarını tamamlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.


Bu sabah erken saatlerde Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'e geldi. Havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılanan Le Drian IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşmesi bekleniyor.


Fransız bakanın Kürt yetkililerle terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı ele alacağı aktarıldı. - ERBİL

Fransa, Bağdat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:53 Kaynak: İHA
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