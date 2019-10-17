Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Bağdat'tan sonra Erbil'de

Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarını tamamlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.



Bu sabah erken saatlerde Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'e geldi. Havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılanan Le Drian IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşmesi bekleniyor.



Fransız bakanın Kürt yetkililerle terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı ele alacağı aktarıldı. - ERBİL