Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Türkiye ziyareti
4 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 13 Haziran Perşembe günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’yı ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:08
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