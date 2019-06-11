Son Dakika Haberleri: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Türkiye ziyareti
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Türkiye ziyareti

4 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 13 Haziran Perşembe günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’yı ziyaret edecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Türkiye ziyareti, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 13 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'yı ziyaret edecek.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dışında, Suriye, Irak ve İran'daki gelişmeler, AB ile ilişkiler bu görüşmelerde öncelikle gündeme gelecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:08 
Ankara, Fransa, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya
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