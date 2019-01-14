Son Dakika Haberleri: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Irak Temasları

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Irak Temasları

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi temaslar için geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed el Hakim ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi temaslar için geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed el Hakim ile bir araya geldi. İkili heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:40 Kaynak: AA

Fransa, Irak, Dışişleri Bakanı, Güncel
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