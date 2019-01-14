Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Irak Temasları
1 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi temaslar için geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed el Hakim ile bir araya geldi.
Fransa Dışişleri Bakanı
Jean-Yves Le Drian resmi temaslar için geldiği Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta mevkidaşı Muhammed el Hakim ile bir araya geldi. İkili heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:40 Kaynak: AA
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