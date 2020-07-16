Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Irak'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Irak'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Irak'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'in ardından başkent Bağdat'ta bulunan Barış Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada görüşmede birçok alanda ikili ilişkilerin geliştirmesinin yanı sıra terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularının da ele alındığı bildirildi. Ofis, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini aktifleştirmek, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerin imarında Fransız şirketlerinin rolleri ve dünyayı saran korona virüs salgınına karşı ortak mücadele yollarının konuşulduğunu aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı ise, Irak'ın egemenliğini ve istikrarını korumak ve halkının müreffeh yaşam şartlarını sağlamak için ülkesinin Irak'a verdiği desteği yineledi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Berhem Salih, Fransa, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 02:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]