Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Irak'a DEAŞ'a karşı sürdürdüğü savaşta desteğimiz devam edecek" - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Irak'a DEAŞ'a karşı sürdürdüğü savaşta desteğimiz devam edecek"

Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Irak'a DEAŞ'a karşı sürdürdüğü savaşta desteğimiz devam edecek" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Irak'a DEAŞ'a karşı sürdürdüğü savaşta desteğimiz devam edecek" dedi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, sabah saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüşen Fransız Bakan, mevkidaşı Hüseyin ile görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Le Drian, ülkesinin Irak'a desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, "Bağdat ziyaretimizin amacı bütün zorluklara karşı desteğimizin devam edeceğini vurgulamaktır" dedi.


Terör örgütü DEAŞ ile süren mücadeleye değinen Le Drian, "Irak güvenlik güçlerinin DEAŞ'a karşı sürdürdüğü savaşta desteğimiz devam edecek. Ortak düşmanımıza karşı mücadelede kararlıyız" şeklinde konuştu.


Irak'ın egemenliğini vurgulayan Le Drian, "Irak'ın egemenliği bizim için vazgeçilmezdir. Irak'ın Orta Doğu bölgesindeki denge sağlayan rolüne kavuşmasını diliyoruz" dedi.


Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise, Le Drian'in ziyaretinin Irak'ın güvenlik ve ekonomik alanda zor bir dönemine denk geldiğini belirterek, "Görüşmede Fransız şirketlerinin Irak'taki rolleri, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik ilişkilerinin yanı sıra bölgede yaşanan gerilimi ele aldık" ifadelerini kullandı.


Bakan Hüseyin, iki tarafın terörle mücadelenin yanı sıra Irak'taki DEAŞ'e bağlı Fransız üyelerin durumunu görüştüklerini vurguladı.


Bakan Jean Yves Le Drian'in Bağdat'taki resmi temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'i de ziyaret etmesi bekleniyor. - ERBİL

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: 'Irak'a DEAŞ'a karşı sürdürdüğü savaşta desteğimiz devam edecek' - Son Dakika

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